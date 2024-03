Grassina Poiana attacca i passanti. Tutti inutili i tentativi di cattura

Tranquilli, non è Bodega Bay, location da brividi del film "Gli uccelli" di Alfred Hitchcock. Qualche timore però i residenti nella zona di Grassina, nei giorni scorsi lo hanno avuto per la presenza di un rapace, una maestosa poiana di Harris, che ha attaccato alcuni passanti mentre stavano passeggiando, in particolare sulla passerella pedonale che collega la Casa del popolo a piazza Umberto I. Cinque o sei i casi segnalati: ad un uomo è stato ad esempio strappato il cappello di testa, un altro è stato graffiato sul capo. Ieri per sette ore i carabinieri forestali del nucleo Cites, insieme a due esperti falconieri, hanno provato a catturare la poiana senza successo. I tentativi sono stati diversi, di fronte a un folto pubblico di curiosi che ha seguito la scena e con la chiusura della passerella pedonale. Prima si è tentato di prendere ‘per la gola’ la poiana, un maschio, appollaiata, letteralmente, sul grosso albero in piazza Umberto I, ma la carne messa in bella vista e i cibi ‘succulenti’ offerti non hanno sortito l’effetto sperato. Così, grazie all’intervento dei due falconieri di Pieve a Nievole e Vicchio, si è provato a stanare il rapace con una poiana femmina che è stata posta sulla passerella pedonale. L’obiettivo era quello di puntare ad un ‘approccio’ fra i due animali per fare intervenire il falconiere ma i contatti non sono stati così ravvicinati. Anche il secondo tentativo, stavolta con una poiana maschio, non è andato a buon fine: in questo caso l’intento era di stimolare una reazione contando sulla rivalità tra i due animali, per la conquista della femmina o per la difesa del territorio, ma la contesa si è limitata a qualche volo dimostrativo. Così, dopo diverse ore, è arrivato lo stop all’operazione: un nuovo tentativo sarà fatto però già oggi. "La speranza – dice il sindaco Francesco Casini – è che il recupero della poiana avvenga in tempi brevi per la tutela dei cittadini, fermo restando che questo non è un animale che attacca l’uomo, ma anche per l’animale stesso che appartiene a una specie rara. Il rapace è cresciuto in cattività e conosce l’uomo: a quanto ci è stato detto gli episodi dei giorni scorsi potrebbero essere stati determinati dal fatto che l’animale ha creduto di riconoscere qualcosa di familiare". Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per capire da dove la poiana provenga: una denuncia di sparizione di un rapace simile è stata fatta dalla provincia di Siena e la cattura potrebbe permettere di appurare se si tratti della poiana ‘perduta’.