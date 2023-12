Grandi scrittori e patria al Vieusseux. Le macchine da scrivere in mostra

Su quelle macchine da scrivere sono nati romanzi, poesie, testi critici che hanno segnato la letteratura del Novecento, formando la coscienza e l’immaginario del nostro tempo. E non è un caso che siano riunite lì, nel grande tesoro del Gabinetto Scientifico Vieusseux, che già dalla sua fondazione nel 1779, divenne un punto di riferimento per letterati, intellettuali, scienziati e politici di tutta Europa.

Da lunedì, proprio il Vieusseux nella sua sede di Palazzo Corsini Suarez in via Maggio 42, esporrà una accanto all’altra le macchine da scrivere di Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda, Vasco Pratolini, Alberto Savinio, Giuseppe Prezzolini, Alberto Arbasino e Oriana Fallaci, con l’aggiunta di una Olivetti lettera 22 di Eugenio Montale, donata al poeta dalla governante Gina Tiossi e prestata per l’occasione dal Centro Manoscritti dell’Università di Pavia. L’occasione per presentare il principale attrezzo del mestiere di questi grandi scrittori e intellettuali, è il convegno "Una patria senza confini?", organizzato dal Gabinetto Vieusseux e patrocinato dal Comune di Firenze, che si svolgerà lunedì in Palazzo Vecchio, con la partecipazione, tra gli altri del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del sindaco Dario Nardella e del presidente del Vieusseux Riccardo Nencini. L’idea di patria perseguita dal Vieusseux nei decenni del Risorgimento ha contribuito ad allineare l’Italia nascente al resto d’Europa. Alla luce di ciò, sono stati invitati politici e sociologi, giornalisti ed economisti a discutere sulla complessa ripercussione planetaria che condiziona oggi un possibile concetto di ’patria’. "La patria non è un dato che gli uomini trovano pronto per le mani una volta per tutte, destinato a restare immobile per sempre - spiega Nencini –. E’ una creazione incessante da parte di una comunità che in essa si riconosce. Di quella comunità la patria è madre e figlia allo stesso tempo". La sessione della mattina (alle 10), "Patria, Nazione, Identità", sarà introdotta da Ferruccio de Bortoli, con interventi di Alessandro Campi, Massimo Livi Bacci, Aldo Schiavone, Carlo Sorrentino, Maurizio Viroli e Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno. L’attore Sandro Lombardi leggerà versi di Leopardi, Manzoni e Pasolini. Nel pomeriggio, la sessione "Il mondo è la mia patria" sarà aperta alle 15 da un intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, introduzione e coordinamento di Fulvio Conti; interventi di Franco Cardini, Simone Colarizi, Marcello Fois, Alessandra Ghisleri, Fabrizio Ricciardelli e Sergio Risaliti.