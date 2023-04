Grandi pulizie a Bivigliano

Con la primavera anche a Vaglia tornano le iniziative legate alla pulizia dei paesi e delle frazioni. E’ il caso di Bivigliano, che sabato prossimo sarà oggetto di una pulizia straordinaria effettuata da volontari. Lo annuncia il sindaco, Leonardo Borchi, chiamando ironicamente a raccolta (con tanto di locandina) la ‘Confraternita della ramazza’: "La primavera mette voglia di pulizie - afferma - e allora cominciamo dal pratone sotto piazza Don Castelli, che libereremo dai rovi e dai rifiuti accumulatisi nel tempo. Ma non solo, a seconda di quanti volontari saremo, ripuliremo via dei Condotti e aree laterali". Il tutto, naturalmente, condizioni meteo permettendo. Il ritrovo è alle 9 in piazza Don Castelli e la pulizia straordinaria durerà fino alle 13. Durante la mattinata il primo cittadino offrirà la colazione ai volontari. N.D.R.