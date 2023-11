Grande jazz, Trio Deadeye al Musicus concentus

Tre fra i musicisti jazz più all’avanguardia d’Europa illuminano di creatività il penultimo appuntamento dell’edizione 2023 di A Jazz Supreme. La rassegna del Musicus Concentus propone infatti stasera alle 21,15 alla Sala Vanni di piazza del Carmine, il jazz innovativo del trio Deadeye. Tre band leader uniscono le forze nel progetto, utilizzando la formula collaudata del power trio, con una serrata formazione chitarra organo batteria. Reinier Baas (già con Hans Bennink e Metropole Orchestra), Kit Downes (che ricorderete al fianco di Bill Frisell e negli Squarepusher), Jonas Burgwinkel (che invece ha suonato con Pablo Held e John Scofield) si esalteranno anche a Firenze proponendo gioielli d’improvvisazione, trame eteree, ritmi ondulati ma altamente ballabili e melodie spigolose e acuminate per cancellare ogni stress.

Un fantastico ensemble che fiorisce di intensità e spazia in varie direzioni e, grazie agli stili, alle diverse influenze dei suoi membri, getta con gioia nuova luce sul sound metropolitano di oggi. Il risultato è un melting pot di ampio respiro musicale, in cui confluiscono il jazz-rock, la musica folk tradizionale britannica e persino qualche assaggio di musica classica del XX secolo. Apre il concerto la performance di Marta Frigo: la vocalist e compositrice milanese classe ’98, propone con estro una forma canzone ibrida che mischia sonorità momenti onirici e testi immersi in un ambiente a tratti rarefatto, a tratti energico.

Giovanni Ballerini