Grande guerra. Armi e uniformi in mostra

Le memorie della Grande guerra rivivono al Museo Geo di Pontassieve (Piazza Vittorio Emanuele II, 9) tutti i sabati e le domeniche fino al 31 marzo prossimo, dalle 16 alle 19. Un viaggio nel tempo e nei ricordi della Prima guerra mondiale, l’evento tragico che provocò profonde spaccature nelle società del tempo da cui sarebbero scaturite alcune tra le pagine più dolorose del nostro passato. Questo percorso – curato da Paola Veratti e Marco Meoni - permette di conoscere e scoprire le storie di tanti uomini e donne del territorio che furono coinvolti, a vario titolo, in questo conflitto. La mostra prende vita attraverso l’esposizione di uniformi, cimeli, indumenti, armi, strumenti sanitari, modellini, lettere, cartoline e documenti. Un’importante raccolta di materiale frutto della collaborazione fra enti e associazioni da sempre in prima linea nel diffondere e promuovere il valore della Memoria (Museo Geo, Associazione Modellismo e Storia DLF Pontassieve, Treccani, Unicoop Firenze Sezione Soci Valdisieve) e dell’importante sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve. I documenti sono stati messi a disposizione da Marzio Marzi, Carla Innocenti, Carlo Benvenuti, Tessa e Vanni Degl’Innocenti e Anna Mannini. A mettere a disposizione le foto e le foto di copertina sono stati rispettivamente Paolo Belardinelli e Massimo Giannelli dell’associazione Fotografi del Levanti Fiorentino, si segnala inoltre l’importante contributo della Biblioteca comunale di Pontassieve e in particolare di Filippo Marranci, dell’archivio storico comunale. Gli incontri con le scolaresche sono tenuti dalla professoressa Paola Verratti e da Marco Meini. Per visitare la mostra su appuntamento durante la settimana e per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3357572274.

Leonardo Bartoletti