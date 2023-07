Gran festa per le due ambulanze

Grande festa per l’inaugurazione di due ambulanze e di una attrezzatura di protezione civile da parte della locale Misericordia. I mezzi permetteranno di integrare il parco veicoli utilizzato dall’associazione di volontariato per le proprie attività e di rendere più efficienti i servizi ai cittadini. Durante la cerimonia, celebrata dal correttore don Poli, il provveditore dell’Arciconfraternita della Misericordia di Lastra a Signa, Alberto Tozzi, ha inoltre consegnato la maglietta di servizio ai ragazzi che sono entrati a fare parte della Giovane Misericordia. All’evento ha preso parte anche la Banda Musicale della Confraternita di Misericordia di Malmantile, che si è esibita e tante le associazioni dei territori limitrofi intervenute che hanno contribuito a rendere ancora più bella la giornata, attraversando le strade del centro storico a sirene spiegate, come è tradizionale quando vengono inaugurati nuovi mezzi.