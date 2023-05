Graffia le auto dei vicini, filmato e denunciato

Scoperto da un vicino di casa a danneggiare le macchine in sosta davanti a casa sua rigando le fiancate con una chiave, e poi fermato dai carabinieri, l’autore di tre danneggiamenti aggravati si è chiuso nel più assoluto mutismo. Forse per l’imbarazzo e la vergogna di essere stato pizzicato, più che per negare l’evidenza. E perché a 75 anni avere a che fare con denunce e relativo seguito, è particolarmente spiacevole. Ma i Carabinieri della Stazione non potevano fare altrimenti. In più circostanze, tra la metà di febbraio e l’inizio di aprile, il 75enne avrebbe rigato tre macchine parcheggiate regolarmente.

Partendo dalle denunce dei proprietari, i militari hanno individuato il responsabile grazie alle testimonianze di alcuni residenti della zona, uno dei quali in particolare, insospettito dal comportamento dell’uomo, che è solito camminare avanti e indietro davanti alla propria abitazione casa, lo ha ripreso con il cellulare, ’catturando’ l’esatto momento in cui il pensionato danneggiava con una chiave i veicoli in sosta. Rintracciato dai militari, l’anziano non ha dato spiegazioni del proprio comportamento.

g.sp.