Goran a caccia di spacciatori Piazza Stazione sotto assedio

Insieme al cane Goran alla ricerca di spacciatori. Speciale servizio di controllo dei carabinieri della compagnia di Signa e nel nucleo cinofili di Firenze nei pressi della stazione di Signa e nelle aree limitrofe. Un intervento molto apprezzato dai cittadini della zona, che da tempo sollecitavano maggiori verifiche a tappeto per frenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Grazie al fiuto di Goran, un pastore tedesco del nucleo cinofili, una persona è stata fermata, trovata in possesso di alcune dosi di droga e denunciata. Ma al di là dei risultati, il lavoro, proseguito per diverse ore, è stato molto apprezzato dai cittadini, che hanno ringraziato anche pubblicamente i militari intervenuti. Piazza della stazione, a Signa, è infatti una zona molto frequentata sia dai più giovani che da persone di una certa età, che trascorrono il tempo nei bar e nei locali della zona, oltre che, ovviamente, in attesa del treno. Soprattutto nelle ore serali però, il clima non è sempre ottimale e più volte si sono registrati episodi di risse e tafferugli che, secondo i residenti, sono legati anche al fenomeno dello spaccio. Da qui la richiesta, avanzata più volte anche sui social, di un presidio costanze da parte delle forze dell’ordine. Una sollecitazione che ha ora trovato specifica risposta, incassando l’apprezzamento dei residenti.

Lisa Ciardi