Gonfaloni in corteo per la Liberazione

Anche Pontassieve, Pelago e Rufina celebrano oggi la Liberazione. Via alle 9 con la Santa Messa nella Chiesa di San Michele Arcangelo in memoria dei Caduti. Alle 10 via al corteo dei gonfaloni da piazza Vittorio Emanuele II, deposizione della corona di alloro al monumento in piazza XIV Martiri, e poi in via Ghiberti, Ponte Mediceo, via del Molino fino a San Francesco per la deposizione di corone al circolo Rinascita e in piazza Verdi, la commemorazione di Natale Benvenuti, partigiano Stoppa, al Giardino dei Peri davanti all’albero a lui intitolato. Quindi rientro a Pontassieve e saluto delle Autorità. La mattina, nella sala del Consiglio, possibili visite all’esposizione degli elaborati degli studenti di Pontassieve e Pelago del progetto ’Adotta un articolo della Costituzione’.