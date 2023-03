Goldberg Variations A Cango la danza di Jurij Konjar

A Cango Cantieri Goldonetta oggi pomeriggio alle 19 e domani alle 16 va in scena “Goldberg Variations“ di e con Jurij Konjar.

Jurij Konjar nel 2007 inizia a osservare il video di Walter Verdin basato sull’iconica performance di Steve Paxton del 1986 The Goldberg Variations by J.S. Bach, played by Glen Gould, improvised by Steve Paxton. Dal 2009, improvvisare sulle Variazioni di Paxton diventa per Konjar una pratica quotidiana che porta a nuovi personali esiti. Danzandole ogni giorno, il coreografo sloveno ha avviato un processo che sempre si rinnova nell’innesco tra il tempo, la musica di Bach, l’improvvisazione, il sé e il pubblico.

Oggi pomeriggio, al termine dello spettacolo, incontro con l’artista coordinato da Alessandro Iachino.