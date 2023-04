Gli Uffizi stregano Vinitaly "Numeri inarrestabili I ’Diffusi’ pronti a partire"

I capolavori degli Uffizi al Vinitaly. A Veronafiere è in corso, fino al 5 aprile, la 55esima edizione del Salone internazionale dei vini e distillati e per la prima volta l’arte con la A maiuscola è entrata in una fiera. Alla presenza dei ministri dell’Agricoltura e della Cultura, Francesco Lollobrigida e Gennaro Sangiuliano, è stata infatti inaugurata nel padiglione del Ministero dell’Agricoltura ‘Bacco Divino’, una esposizione speciale del Bacco di Caravaggio e di quello attribuito a Guido Reni, entrambi parte della straordinaria collezione delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, il miglior museo italiano al mondo e tra i 20 musei top a livello globale nel 2023 secondo il sito American Art Awards.

"L’importanza del vino nella nostra storia, che viene immortalato per secoli da due giganteschi maestri – sottolinea il ministro Sangiuliano durante il talk di presentazione condotto da Bruno Vespa, che si sofferma sulla bontà dell’idea – per vendere il nostro Paese". Per Sangiuliano l’iniziativa ha una forte valenza culturale. "La consapevolezza della grandezza del nostro patrimonio culturale, che non è la grandeur, è la consapevolezza del contributo che noi siamo in grado di dare a tutti", commenta. E aggiunge: "Adesso dobbiamo lavorare per proiettare questo nuovo, positivo, immaginario italiano nel mondo". Su questo tema anche Lollobrigida: "Fare sistema: l’Italia non si può guardare da una prospettiva sola. Non c’è agricoltura senza cultura e viceversa. A Verona presente anche il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che sottolinea come le opere siano un "ode" al vino, ma ne simboleggiano anche il consumo moderato. "Per la prima volta queste due opere vengono messe in dialogo, agli Uffizi si trovano in sale diverse" dice il direttore. E aggiunge: "Da un punto di vista superficiale si potrebbe dire che l’opera di Guido Reni celebra il vino bianco e il quadro di Caravaggio il rosso".

Ma al di là di questo Smith rimarca il valore della cultura italiana. Il Bacco di Caravaggio, datato 1597-98, è stato eseguito dall’artista a Roma in età giovanile: sorprendente è la resa del vino ondeggiante nella raffinata coppa di vetro veneziano, che il dio sorregge con due sole dita. Quello attribuito a Guido Reni è un giovanissimo Bacco, con la caratteristica ghirlanda di foglie di vite e grappoli d’uva rossi e bianchi di varie specie. Gli Uffizi da tempo sono diventati ‘diffusi’ grazie al progetto, voluto proprio da Schmidt, che mira a portare alcune opere della galleria al di fuori del capoluogo toscano. Nelle gallerie fiorentine, intanto, i visitatori sono in continuo aumento: nei primi mesi del 2023 i visitatori degli Uffizi sono stati 9450, a Palazzo Pitti 7651, a Boboli 14445. "Si tratta di numeri lusinghieri, il trend di quest’anno è assolutamente positivo e non accenna a fermarsi" dichiara il direttore.

Barbara Berti