Gli studenti per la tutela delle api

Polpette di fiori nei giardini delle scuole per salvare le api. È la Flower Ball Challenge, l’iniziativa con la quale gli studenti di San Casciano hanno dato il loro contributo per la Giornata mondiale delle Api. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo "Il Principe", ha coinvolto circa 260 alunni delle primarie. Flower Ball Challenge è un gioco ludico-didattico sul ruolo vitale delle api per la tutela della biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi e ha coinvolto le scuole primarie "Carlo Collodi" di Mercatale, "Niccolò Machiavelli" di San Casciano e "Gianni Rodari" di Cerbaia. A loro l’assessore all’Ambiente ha consegnato "polpette di fiori", composte di semi e argilla, preparate dall’associazione Sant’Angelo, cooperativa agricola biologica. Il progetto ambientale si concluderà domenica alle 16 nella Sala del Cappellone del Convento delle Clarisse.

