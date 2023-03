Gli studenti liceali hanno incontrato Salvatore Borsellino

In occasione della XVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, gli studenti di due classi di terza e quarta Liceo Agnoletti di Campi, hanno incontrato al Museo Archeologico di Gonfienti, Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, e Daniele Gabbrielli, testimone oculare della strage dei Georgofili. L’iniziativa è stata organizzata proprio all’interno del museo dalla Direttrice scientifica, Francesca Bertini, affinché la ricerca della verità sulle stragi del ‘92-‘93 e la sensibilizzazione delle giovani generazioni, parta proprio da un luogo di produzione della cultura, che così pesantemente è stata attaccata durante le stragi di Firenze, Roma e Milano. Movimento delle Agende Rosse e Associazione fra i familiari delle Vittime di via dei Georgofili, sono unite da un ponte virtuale creato tra due alberi, quello di via D’Amelio a Palermo e quello di via dei Georgofili a Firenze, posti nei crateri lasciati dalle due autobombe che, esplodendo, hanno spezzato la vita di undici persone.