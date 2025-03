Gli studenti americani vittime di reati. Al Consolato Usa il tavolo sulla sicurezza

Un tavolo istituzionale per garantire sicurezza e vivibilità ai 18mila ragazzi americani che scelgono ogni anno Firenze per motivi di studio. La prima riunione – a cui hanno partecipato la console Usa Daniela Ballard (nella foto), Prefettura, questura, Comune e l’associazione che riunisce le università statunitensi – si è tenuta la scorsa settimana nella sede diplomatica di lungarno Vespucci per stilare un documento che metta in guardia gli studenti e che li tuteli da eventuali situazioni di pericolo. Proprio per questo, è stata recentemente avviata un’iniziativa per raccogliere dati anonimi sugli episodi di violenza e sui reati subiti dai ragazzi americani nell’ultimo anno e mezzo. L’obiettivo è fornire alle forze dell’ordine informazioni dettagliate e affidabili, così da poter affrontare il problema in modo efficace. "Iniziative come quella promossa la scorsa settimana dal Consolato Usa a Firenze (che l’amministrazione Trump avrebbe deciso di chiudere insieme ad altre sedi europee, ndr) sono particolarmente meritevoli, soprattutto se potranno trasformarsi in un confronto tra i vari attori coinvolti. La nostra associazione – spiega Fabrizio Ricciardelli, presidente di Aacupi – parteciperà attivamente con l’auspicio che questo tavolo diventi un appuntamento fisso, con una cadenza regolare. Questo ci permetterà di monitorare la situazione in tempo reale, assegnandoci obiettivi concreti e scadenze precise. Tutto ciò che riguarda la sicurezza per noi è una priorità". Ricciardelli aggiunge che "le università affiliate all’Association of American College and University Programs in Italy svolgono già un ruolo fondamentale nell’orientare gli studenti, fornendo loro le basi per una convivenza consapevole in città. Dall’identificazione delle uniformi delle diverse forze di polizia alle regole essenziali da seguire". Ma il tavolo tenutosi al Consolato servirà anche a stringere ancora di più il rapporto tra gli studenti e le scuole Usa e la città. "Qualsiasi iniziativa che favorisca il rapporto tra i nostri studenti, la comunità locale e gli studenti italiani è più che benvenuta. Molti dei nostri ragazzi trascorrono un intero semestre con un calendario accademico molto intenso. Tuttavia, all’interno di questo periodo vengono offerte numerose opportunità di volontariato, come la collaborazione con gli “Angeli del Bello” o l’affiancamento ai docenti di lingua inglese nelle scuole italiane, in qualità di lettori madrelingua".

AnPassan