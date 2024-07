Gli strappi della vita. Così l’Arminuta torna per andare avanti

Neppure una sottolineatura in 161 pagine! Non è nel mio stile di lettura. Delle due l’una: o non c’era niente di significativo/memorabile da ricordare o bisognava sottolineare tutto. Buona la seconda. Per raccontare gli strappi della vita servono parole scabre, schiette, essenziali, spigolose ma piene di luce e questo tipo di parole l’autrice – che di mestiere fa la dentista! – le padroneggia e maneggia con delicata sapienza restituendone al lettore il raro incanto. "Ero l’Arminuta, la ritornata. Parlavo un’altra lingua e non sapevo più a chi appartenevo, la parola ‘mamma’ si era annidata nella mia gola come un rospo. Oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza".

Quando la protagonista suona a una porta sconosciuta, ad aprirle è sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. La storia comincia così: con una ragazzina che da un giorno all’altro perde tutto. Per l’Arminuta, come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La casa è piccola e buia, fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Ma c’è Adriana, che condivide il letto con lei. E c’è Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto, smaliziato, lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi. L’accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando alla fonte a sé stessi.

Donatella Di Pietrantonio conosce le parole per dirlo, per raccontarlo e affronta il tema della maternità, della responsabilità e della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva. Le basta dare ascolto alla sua terra, a quell’Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che si accende col riflesso del mare. ’Restituita’ non è il significato preciso della parola ’arminuta’. L’origine abruzzese di questo termine è più profonda, più oscura, è un rientro controvoglia nella famiglia d’origine, una radice espiantata e forzatamente rimessa in una terra che non è la sua. Nel romanzo assume un valore più profondo: è il termine-chiave a indicare un viaggio a ritroso nella propria vita, un ritorno sui propri passi che inizialmente verrà visto come un tornare indietro, anche metaforico; oltre che un precipitare, dall’alto di una vita agiata e piena di attenzioni al basso di un disagio economico-sociale-affettivo, anche il significato di una nuova famiglia (che poi in realtà è la vecchia famiglia d’origine) così lontana dal milieu in cui la ragazza è cresciuta. Ma quel ritorno alla fine sarà invece un viaggio di iniziazione, un andare avanti. Copertina del libro strepitosa.

Donatella Di Pietrantonio

L’Arminuta, Einaudi