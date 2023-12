Gli spurghisti nella task force delle calamità

Un numero verde per i Comuni, attivo h24 e sette giorni su sette, e una gestione integrata delle calamità naturali. Parola d’ordine: tempo. Necessario non perderne se accade una calamità naturale. Ecco dunque che l’intesa tra Anci Toscana e il Consorzio spurghisti (Csa) realtà che racchiude 44 aziende di spurgo su scala regionale e che ha collegamenti di collaborazione con altre 50 imprese in ambito nazionale può diventare qualcosa di più del solito protocollo firmato. Significherà gestire insieme e nel modo più tempestivo possibile eventi drammatici come l’alluvione che ha colpito Campi Bisenzio e Prato a inizio novembre: il tutto con il collegamento della protezione civile e appunto l’operatività immediata dei servizi di rimozione di fango e acqua dalle abitazioni e di risoluzione delle criticità da allagamenti stradali e occlusioni fognarie. Il numero verde è l’800.300.301: potrà essere utilizzato da ogni Comune toscano per richiedere l’attivazione del servizio d’emergenza in caso di alluvione, dissesto idrogeologico o altre calamità. Il Csa, dal canto proprio, si impegna a mettere in moto la macchina operativa degli spurghi entro sei ore, anche se in realtà l’obiettivo è quello di reperire il primo blocco di autobotti già a strettissimo giro dalla prima chiamata d’emergenza. "Lo abbiamo visto durante l’ultima emergenza alluvione del novembre scorso e ancora prima in Emilia Romagna, è fondamentale avere un coordinamento e un servizio sul territorio strutturato per intervenire immediatamente - sottolinea il presidente di Anci Toscana (e sindaco di Prato) Matteo Biffoni -. Questo accordo nasce dalla volontà di avere un sistema organizzato a tutela dei cittadini e delle imprese che così durante una situazione eccezionale di emergenza avranno la certezza di affidarsi a un servizio fondamentale eseguito da operatori riconosciuti e con costi calmierati". Per Paolo Masetti, delegato Anci Toscana per la protezione civile, con questo accordo "mettiamo a disposizione dei Comuni uno strumento utile". Secondo il presidente Csa Gianni Palumbo l’intesa permette "di ribadire l’impegno sociale del Consorzio a fianco della cittadinanza. Le esperienze vissute in Emilia, dove abbiamo coordinato le operazioni di spurgo legate alla protezione civile su scala nazionale, e in Toscana ci hanno dato ulteriore consapevolezza della necessità di avere un sistema di pronto intervento capace di lavorare fianco a fianco con i Comuni e con la protezione civile regionale".

Niccolò Gramigni