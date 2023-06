Gli sfidanti dello Strega alla "Città dei lettori"

Saranno l’incontro con i finalisti del Premio Strega e la lectio sulla fiaba di Mario Desiati (vincitore Strega 2022) gli eventi di punta di oggi, terza giornata, de "La città dei lettori", il progetto culturale promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano Alle 17,30 sulla terrazza di Villa Bardini Mario Desiati, scrittore, poeta e giornalista, autore di "Spatriati", sarà protagonista di un intervento che spazierà dalle origini della narrazione al mito, senza scordare il legame con la sua terra d’origine, la Puglia, nell’ambito del focus "Sulla fiaba". Sempre in terrazza (ore 19), spazio ai cinque autori in lizza per il prestigioso riconoscimento letterario, ovvero lo Strega 2023: Rosella Postorino, Ada D’Adamo per interposta persona, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri. Gli scrittori racconteranno il loro lavoro al pubblico. A moderare la giornalista Simonetta Sciandivasci, in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Sempre oggi (ore 18) nel salone della villa è in programma la presentazione di "Melusina" (Hacca edizioni), ultimo lavoro di Laura Pugno e dell’illustratrice Elisa Seitzinger. In caso di maltempo gli incontri all’aperto si svolgeranno al coperto, tutte le iniziative sono a ingresso gratuito (www.lacittadeilettori.it).

B.B.