Gli sfidanti a confronto per la poltrona da sindaco Partecipa con La Nazione

Chi sarà il nuovo sindaco di Campi? Leonardo Fabbri o Andrea Tagliaferri (in rigoroso ordine alfabetico)? "La Nazione" li ‘interrogherà’ in vista del duello finale. Dopo il primo turno delle amministrative, svolto lo scorso fine settimana, a Campi la campagna elettorale non è ancora terminata. Dalle urne, infatti, non è uscito un vincitore e così i campigiani sono chiamati nuovamente al voto. Il turno di ballottaggio si svolgerà domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 13. La sfida è tutta a sinistra. Leonardo Fabbri che al primo turno si è fermato a 4.982 voti (30.30%), è appoggiato dal Pd (20.41%) e dalle civiche "Fabbri sindaco" (8.94%) e "Muoviamo Campi" (2.48%), mentre il candidato Andrea Tagliaferri ha conquistato 3.502 voti (21.30%), ed sostenuto da Si Campi a Sinistra (5,30%), Sì parco No aeroporto No inceneritore (5.36%), M5S (4.78%), FareCittà (4.28%).

In queste ore nei rispettivi Comitati elettorali si lavora alacremente per cercare di convincere gli indecisi e magari anche chi al primo turno ha disertato le urne (l’affluenza è stata del 51,97%). Il termine ultime per l’apparentamento – pratica politica da prima Repubblica – è domenica 21 maggio alle 13. Entro tale termine i candidati sindaci possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Difficile (quasi impossibile) che ciò accada. Comunque gli occhi sono tutti puntati sull’ex assessore Riccardo Nucciotti che nella sua corsa solitaria si è guadagnano 2.103 voti (12.79%) che fanno gola a entrambi i candidati sindaco.

Per i due in corsa alla poltrona di primo cittadino, "La Nazione" organizzerà un confronto politico: l’appuntamento è a Spazio Reale di San Donnino il 23 maggio alle 18.

Nell’occasione i due candidati si confronteranno su tutto il programma elettorale: dalle grandi infrastrutture (come aeroporto e tranvia) ai piccoli problemi quotidiani (dalle buche nelle strade ai giochi rotti nei giardini), passando per politiche per i giovani e quelle per la terza età, senza dimenticare sport e cultura e – altro tema caldo – le rispettive idee per rivitalizzare le frazioni. Insomma, i due dovranno argomentare la loro idea per il futuro di Campi. Se volete porre delle domande scriveteci a segreteria.redazione.firenzemonrif.net