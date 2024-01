"Gli scioperi? Di sabato. Ma studiavamo politica. E c’era grande rispetto"

"Gli studenti hanno fatto ventimila euro di danni durante l’occupazione? Complimenti, bravi. Bell’esempio...". Francesco Torselli, esponente di punta di Fratelli d’Italia in Toscana, è uno che la politica la mastica dai tempi della scuola.

Che ricordi ha?

"Le faccio una premessa: nessuno si è mai permesso di toccare nulla. C’era un grande rispetto per la scuola".

Dove ha studiato alle superiori?

"Al Buzzi di Prato, dove tra l’altro non riuscimmo mai a fare un’occupazione all’inizio degli anni’90. Però scioperavamo".

Ci racconti

"Beh, inizio con un battuta. Gli scioperi li proclamavamo sempre il venerdì o il sabato. Oppure il lunedì (ride ndr)".

Una scusa per fare forca...

"Non è proprio così. Dietro le nostre proteste, a prescindere dal giorno in cui decidevamo di metterle in atto, c’ea uno studio, c’erano delle motivazioni. Ricordo che erano gli anni della riforma Iervolino che contestavamo. E poi c’era la guerra in Iraq".

Lei viene da una formazione di destra. Le divisioni politiche con chi la pensava diversamente da voi emergevano nelle proteste?

"Direi che erano tutte battaglie che spesso non avevano a che fare con la politica. E comunque quello che ricordo era la connotazione seria che veniva data a ogni impegno. C’erano assemblee anche soltanto per preparare dei volantini".

Ma gli anni più ’politicizzati’ stavano giungendo al termine

"Esatto, erano un po’ gli ultimi. Ricordo dibattiti, cortei, manifestazioni. Certo, ripeto, qualche volte erano anche un pretesto per saltare le lezioni ma l’impegno c’era, quello sì".

Em. Ba.