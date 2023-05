Gli rubano lo smartphone con l’app per il diabete Quattordicenne disperato, un cittadino gli dona il suo

Prima la disperazione per essere stato derubato del cellulare, fondamentale per monitorare la glicemia. Poi la gratitudine verso un cittadino che, dopo aver letto la sua storia sui social, gli ha regalato il proprio. È successo a un ragazzo di 14 anni che lunedì sera, intorno alle 18.30, si trovava in viaggio sulla tramvia.

Nei pressi della fermata delle Cascine, l’adolescente si è accorto di non avere più, nelle tasche dei pantaloni, il suo smartphone, un iPhone11 per lui essenziale non tanto per telefonare o giocare come accade a molti adolescenti, ma per monitorare i livelli di glicemia. Un telefono all’avanguardia peraltro donato alla famiglia proprio a questo scopo. "Il telefono – ha scritto su Facebook Francesca Caroti, madre del ragazzo – serve a mio figlio per il controllo delle glicemie. Chi glielo ha rubato oltre al danno economico (ricomprarlo è un problema) c’ha messo in ginocchio, perché non abbiamo più i vari allarmi, soprattutto notturni". Immediata la catena di solidarietà scatenata.

Gest si è messa in movimento con i vari autisti per provare a capire se qualcuno potesse aver visto il telefono. "Colgo l’occasione di questo furto, ovviamente una goccia rispetto a quello che succede – ha commentato ancora la madre - per dire che sono stufa di vivere in un rione terra di nessuno. Ringrazio la pattuglia dei carabinieri incontrata alle Cascine". Ieri quindi, mentre partivano varie catene di solidarietà su Facebook, un utente si è offerto di donare il proprio iPhone. "Non ho fatto niente di eccezionale – ha detto ai tanti che lo ringraziavano –lo smartphone che ho dato a Francesca per suo figlio aveva ormai messo radici nel cassetto". "Non ho parole se non di gratitudine – ha commentato la mamma -. Una Firenze che nonostante tutto è una forza della natura. Grazie fiorentin".

Lisa Ciardi