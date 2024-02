Gli rubano il cellulare in piazza Santa Croce: "Te lo restituisco se mi dai 150 euro"

Gli chiede 150 euro per riavere indietro il cellulare rubato ma all’appuntamento si presenta la polizia. Il 28enne, nonostante abbia cercato di giustificarsi, è finito in manette con l’accusa di estorsione. L’episodio è accaduto lunedì sera nei pressi di piazza Santa Croce. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di via Zara, tutto sarebbe cominciato intorno alle 21, quando la vittima, un 41enne italiano, si sarebbe accorto di non avere più in tasca il proprio smartphone.

Dopo aver controllato ovunque, l’uomo, utilizzando il cellulare di una sua amica, avrebbe contattato la propria utenza telefonica. Quando dall’altra parte del cellulare ha udito una voce maschile la vittima non ha avuto più dubbi: il telefono non lo ha né perso, né dimenticato in nessun posto ma gli è stato portato via senza che lui se ne accorgesse.

Alle richieste del malcapitato di spiegazioni, lo sconosciuto interlocutore, senza troppi indugi, gli avrebbe risposto chiedendo alla vittima di pagare 150 euro. Il 28enne, infatti, è stato chiaro. Dopo un breve scambio di parole, gli avrebbe dato appuntamento in via dei Benci, proprio nei pressi di piazza Santa Croce.

Il 41enne, a quel punto, ha contattato senza paura il numero d’emergenza 112 Nue e, infatti, proprio durante lo ‘scambio’, sono arrivati i poliziotti che dopo aver fermato il 28enne, tunisino, hanno recuperato e restituito lo smartphone al legittimo proprietario.

Dunque da un episodio negativo come il furto del cellulare il fiorentino, avvalendosi delle forrze dell’ordine e denunciando il fatto, è riuscito a venire a capo della situazione senza doversi piegare al ricatto, all’estorsione. Inutile dire che polizia e carabinieri rivolgono sempre un pressante appello ai cittadini vittime di estorsioni, invitandoli a denunciare.

Rossella Conte