Gli ospedali di comunità E le centrali di raccordo

Non solo case ma anche ospedali di comunità. Finalmente. Quelle strutture con posti letto a bassa intensità di cura che mancano e serviranno a trattenere in regime di ricovero leggero quelle persone che, dimesse dall’ospedale per acuti, non ce la fanno a rientrare a domicilio per i motivi più diversi. Nel territorio fiorentino ne saranno realizzate quattro. Una è già parzialmente pronta (e inaugurata), al presidio di Camerata, una a Signa, una a Figline Valdarno e una a Borgo San Lorenzo.

Contemporaneamente, proprio per far funzionare il raccordo tra ospedale e territorio, uno dei punti dolenti della sanità, saranno realizzate otto Cot, si tratta appunto delle Centrali ospedale territorio, palazzine che ospiteranno call center dove saranno gestite e smistate tutte le richieste per rendere fruibili i servizi territoriali. Tre moduli saranno realizzati a Firenze centro e faranno capo al presidio Santa Rosa, che tra tutti sarà quello che avrà lavori più imponenti, due moduli all’ospedale Santa Maria Annunziata, due a Scandicci o Sesto e uno a Borgo San Lorenzo.

Dicevamo del presidio Santa Rosa, l’edificio più grande: si interverrà su 5 dei 9mila metri quadrati. Con una ristrutturazione che riguarderà anche il miglioramento dell’accessibilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche, e poi un adeguamento interno. I lavori si svolgeranno in tre diverse fasi operative per alleggerire l’impatto sui numerosi servizi attivi. Si partirà a gennaio e la previsione è di finire in due anni anche con l’adeguamento strutturale alla normative antincendi e antisismica.

i.u.