Gli orti sociali crescono e diventano solidali Nuova politica di assegnazioni più inclusive

Gli orti sociali diventano solidali e a Rignano potranno essere assegnati non solo agli anziani, ma anche ai più giovani, basta siano maggiorenni. Il consiglio comunale ha approvato la proposta di modifica al regolamento per l’assegnazione e l’uso di spazi di terra per la coltivazione in proprio, che ha – ormai è risaputo – risvolti importanti per la salute fisica e mentale, per l’ambiente e per la socialità. Ad oggi gli appezzamenti di terreno dedicati a questo scopo in territorio rignanese sono 66; di questi attualmente 12 sono liberi. Da ora dunque possono presentare domanda per gestirli tutti i cittadini maggiorenni residenti a Rignano, ma anche le associazioni o enti del terzo settore con sede legale nel Comune, basta siano formalmente costituite da almeno un anno. La modifica, spiegano dall’amministrazione, serve proprio per promuovere e incoraggiare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale del territorio e contrastare fenomeni di isolamento per le persone più anziane o in condizioni di disagio. L’apertura anche alle associazioni di volontariato e del terzo settore, auspica il Comune, permetterà di promuovere importanti progetti di inclusione rivolti alle scuole, alle persone con disabilità e agli anziani. Dalla sinergia tra anziani e giovani coltivatori degli orti, poi, possono nascere opportunità per costruire anche ponti tra generazioni.

Manu.Pla.