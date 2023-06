"Gli occupanti ora stanno bene"

FIRENZE

"Sono stata circa tre ore oggi alla Pertini per sincerarmi della condizione delle famiglie spostate dall’ex Astor. Stanno bene, sono tutti tranquilli. I bambini erano nel cortile a giocare, per ora va bene così". L’assessore al welfare Sara Funaro ha seguito passo passo l’operazione di sgombero dello stabile di San Jacopino e il conseguente trasferimento delle oltre 130 persone che occupavano il vecchio albergo. Ieri ha seguito da vicino la vasta comunità peruviana che è stata ospitata dalla foresteria Pertini di Sorgane, riaperta per l’occasione dopo che aveva già ospitato alcune famiglie ucraine all’inizio del conflitto e che in genere viene utilizzata per l’emergenza freddo in pieno inverno. "Per ora stiamo parlando di prmissima accoglienza – spiega Funaro – ora inizieranno i colloqui con i servizi sociali e con gli operatori della struttura. Ogni situazione verrà vagliata con attenzione, dando priorità alle persone con problemi di salute e ai più piccoli".