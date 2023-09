"Gli investimenti in Firenze hanno evitato danni sismici"

Pochi danni grazie agli investimenti. A dirlo è Riccardo Martelli (in foto), presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana, che analizza lo sciame sismico che si è verificato in Mugello, e che ha visto come epicentro della scossa più potente il Comune di Marradi. "Gli investimenti in approfondimenti geologici – spiega Martelli – consentono di progettare in funzione del tipo di sisma atteso per ogni determinata area e rappresentano un investimento per la sicurezza delle persone, su cui è necessario che l’amministrazione pubblica continui a concentrarsi senza arretramenti. Gli eventi sismici di Marradi, con gli scarsi danni registrati, lo hanno appena dimostrato". Martelli fa poi un bilancio dei danni: "Ad oggi si registrano danni ad alcune strutture isolate – aggiunge –. Non si evidenzia un’area, più o meno ristretta, all’interno della quale si siano avuti danni gravi, come ad esempio accadde nell’abitato di Barberino del Mugello nel dicembre del 2019". In quel caso, "un terremoto di magnitudo inferiore, in presenza di una tipologia edilizia confrontabile con quella di Marradi, dette luogo a danni importanti, con fabbricati fortemente lesionati e resi inagibili in alcune aree dell’abitato cittadino", conclude. Pochi e semplici consigli per evitare danni in casa arrivano invece dall’Ordine degli ingegneri di Firenze.

"In questi giorni di possibile sciame raccomandiamo – spiega il presidente dell’ordine Giancarlo Fianchisti – alcuni semplici ma importanti controlli che riguardano gli elementi non strutturali della casa: le librerie, le scaffalature, i mobili stretti devono essere fissati alle pareti ed in generale posizionati in modo che un loro ribaltamento non interessi i letti e le vie di uscita che potrebbero essere utili in caso di necessità". E ancora: "Può essere utile immaginare il comportamento da tenere nel caso in cui si verifichi l’emergenza - continua Fianchisti - pensare quindi da dove usciremo, qual è il percorso migliore per raggiungere un luogo sicuro, cosa dovremo portare con noi, quali sono i punti di raccolta più vicini". La speranza per il futuro "è raggiungere un livello di sicurezza degli edifici pubblici tale da sentirsi più sicuri nel mandare i nostri figli a scuola piuttosto che tenerli a casa", conclude.