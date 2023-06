Gli interventi di efficientamento energetico della micropiscina Iti avanzano, Guccione soddisfatto

Gli interventi di efficientamento energetico della micropiscina Iti, in via Caboto, sono in fase di deciso avanzamento. E’ emerso al termine del sopralluogo dell’assessore allo sport Cosimo Guccione insieme e del presidente del Q5 Cristiano Balli. Sono state sostituite le vecchie lampade con nuove a led a basso consumo e la copertura della struttura è stata impermeabilizzata e coibentata per ridurre le dispersioni di calore. Poi si procederà alla sostituzione delle vecchie macchine energivore per la circolazione dell’aria della piscina e degli spogliatoi e l’installazione di nuove apparecchiature a basso consumo e maggior rendimento. E’ previsto anche l’arrivo di una apparecchiatura elettrica che consentirà di ridurre ulteriormente i consumi della piscina. "Sono interventi importanti - ha detto Guccione -. perchè l’efficientamento energetico permetterà di abbassare i costi di gestione e le emissioni inquinanti nell’ambiente".