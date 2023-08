Gli interrogatori Lo zio, Carlos e gli altri Nuovo faccia a faccia davanti al magistrato

di Stefano Brogioni

FIRENZE

E alla fine, il giorno degli interrogatori di garanzia, dinanzi al gip, dei quattro arrestati per il racket degli affitti all’ex hotel Astor di via Maragliano diventa soltanto un intermezzo.

Il preludio di un nuovo turno di confronto, in programma oggi, ma in procura. Sarà infatti il pm Christine Von Borries a interrogare i quattro, tra cui lo zio di Kata, Abel Argenis Alvarez Vasquez, detto Dominique, e il “padrone“ dell’Astor, il peruviano Carlos Martin De La Colina Palomino.

"Intanto abbiamo fornito la nostra versione dei fatti rispetto a quanto viene contestato", dice l’avvocato Elisa Baldocci all’uscita del carcere di Sollicciano, un paio d’ore dopo il suo ingresso: poche parole, strategicamente, in vista proprio del nuovo appuntamento in programma già stamattina.

Dall’atteggiamento di oggi dei quattro, potrebbe dipendere anche la decisione del gip Angelo Antonio Pezzuti in merito alla richiesta del difensore sulla revoca (o l’affievolimento) delle misure cautelari in carcere in atto.

E’ un momento delicato, in cui le due inchieste parallele - quella per la guerra per il controllo dell’Astor sfociata nel tentato omicidio dell’ecaudoregno, precipitato dalla finestra la notte dello scorso 28 maggio, e quella per la scomparsa della piccola - sono vicine, a tratti sovrapposte.

Ieri, ad esempio, è stato assegnato l’incarico a un consulente della procura affinché passi al setaccio i telefoni dello zio e di altri familiari di Kata, sequestrati durante le perquisizioni di sabato scorso concomitanti all’esecuzione delle quattro misure di custodia cautelare.

Compito - guidato da una lunga serie di parole chiave - che dovrà svolgere sia per il procedimento del racket delle camere, sia per il presunto rapimento a scopo d’estorsione, in cui Abel, come i genitori Katherine e Miguel Angel (pure loro perquisiti per l’acquisizione dei loro smartphone), sono persone offese.

Questa sera, dopo due mesi esatti senza notizie, la famiglia di Kata ha indetto una nuova manifestazione. Il ritrovo è in piazza Dallapiccola, a pochi decine di metri dall’Astor. L’albergo occupato dove il 10 giugno scorso si sono perse le tracce di Kata.