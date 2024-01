Gli incivili dei rifiuti . Cestini usati come bidoni: "Ora sanzioni più salate"

C’è chi ha preso i cestini per i piccoli rifiuti urbani - quelli dove gettare una lattina, un fazzoletto, una cartaccia - come dei sostituti dei cassonetti, ormai spariti dalle strade di Impruneta per lasciare spazio al porta a porta. Spesso si riempiono dunque di sacchetti di rifiuti domestici indifferenziati. Ma non si fa. E il Comune, per farlo ben capire, eleva multe salate: si parte da 200 euro. La decisione della giunta è stata presa dopo numerose segnalazioni da parte degli stessi cittadini. Alia e polizia municipale da oggi intensificheranno i controlli per il corretto smaltimento dei rifiuti e, per chi viene trovato ad abbandonare scarti domestici ai cestini comunali o lungo i marciapiedi e i corsi d’acqua verrà sanzionato. "Nessuna tolleranza per chi, senza rispetto per la comunità, commette questo reato – sottolinea l’assessore Irene Marchetti (foto) -. La nostra speranza è che, al di là delle sanzioni, i cittadini comprendano che l’ambiente è di tutti e va rispettato per noi e per le generazioni future".

Ma.Pl.