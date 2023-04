Gli eventi del dì di festa Fiori e scooter d’epoca Anche questo è 25 aprile

Tante iniziative oggi, nelle Signe, fra celebrazioni la Liberazione. A Lastra la giornata prende il via alle 10.30 con la partenza del corteo da piazza del Comune e tappe in via Castracane 31 e piazza Pertini, insieme alla banda della Misericordia di Malmantile. In centro "Fiori e banchi di primavera", con la rassegna del fiore in via Diaz dalle 9, il mercatino dell’antiquariato e quello di arte e ingegno. Sempre in centro raduno di moto e scooter d’epoca a cura del Moto Club Tartaruga (via XXIV Maggio, ore 8-12) mentre le Vespe d’epoca saranno in piazza IV Novembre. Dalle 15.30 in poi, spazio a bambini e ragazzi con giochi e intrattenimento a cura Marcello Bianchi. Tanti gli appuntamenti anche a Signa: la festa della Liberazione prenderà il via alle 8.45 dal palazzo comunale, per proseguire con varie tappe in piazza della Repubblica, via Cavour, via Romoli, al Sacrario di San Miniato e quindi al monumento ai caduti di San Mauro. Sarà presente la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa.