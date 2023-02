"Gli errori del Comune sono la nuova piscina e il paradosso dei rifiuti"

Poche luci e molte ombre nel bilancio di previsione 2023 approvato a Sesto. A dirlo è il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "Le ombre sono riferite alla Tari che continua a essere altissima e a essere un paradosso per cittadini che riciclano l’85% dei rifiuti prodotti e spendono 12,5 milioni, segno evidente che, senza impianti, il ciclo dei rifiuti non si chiude e i costi continueranno ad aumentare. Poi le multe, che per il 2023 hanno una previsione di entrata di 4,3 milioni e nel 2024 di 4,9 milioni di euro, mentre nel 2022 erano pari a 3,8 milioni di euro. Sul Pnrr continuo a pensare sia stato un errore puntare quasi tutto sulla nuova piscina: uguale all’esistente e con costi che ingessano il piano investimenti: 7,750 milioni di euro, di cui 3,7 milioni da risorse Pnrr il resto da mutui accesi dal Comune. A questo si aggiunge l’irrilevanza degli interventi statali con l’azzeramento del contributo affitti che nel 2022 era stato di 250mila euro". Tra le luci rilevate da Toccafondi il fatto che restano invariati il gettito fiscale in entrata e i dividendi delle partecipate: 700mila euro.