Gli effetti delle zone 30 Tra sorpassi e limiti violati Ma c’è chi si sente più sicuro "Difficile andare così piano"

di Pietro Mecarozzi

Clacson premuto nervosamente, mano a tulipano agitata avanti e indietro (traduzione di: "ma che stai facendo?") e piede sull’acceleratore mentre sfreccia con la sua supercar nella corsia di destra. No, non è un frame del film capolavoro ’Il sorpasso’ di Dino Risi, ma una delle tante scena in cui un automobilista fiorentino, rispettoso del limiti di velocità nelle zone 30 ramificate per la città, si trova coinvolto come ’vittima’.

Una gogna che si ripete, senza molte variabili, quasi in ogni strada, piazza e vicolo della città dove l’asticella dei chilometri orari permessi è stato abbassato dai 50 previsti nelle aree urbane.

Moderare il limite di velocità è una delle soluzioni più gettonate per aumentare la sicurezza stradale, e tantissime città italiane hanno adottato questa strategia. A Firenze sono in tutto quattordici le zone 30 già istituite, cinque lo saranno entro l’anno. Oltre a quelle nel centro storico e nel parco delle Cascine, sono nell’area del Villaggio Forlanini, a Brozzi, Castello, Poggetto, Cure, Gavinana, Galluzzo e Podestà.

Un cambio dei cartelli stradali e una nuova segnaletica a terra, però, che non hanno avuto molto effetto sulle abitudine degli automobilisti. Nell’area dell’Isolotto, per esempio, dove molte vie sono finite sotto il cappello delle zone 30, i residenti si sono arresi al fatto che "è un limite troppo severo, e per questo non viene rispettato", ci spiega Grazia, habitué del mercato rionale in piazza dell’Isolotto. "Non si può andare a quella velocità: anch’io fatico a rispettare il limite quando prendo la macchina per venire a fare la spesa", confessa la donna.

Una difficoltà che sembra coinvolgere un po’ tutti: basta infatti appostarsi qualche attimo sul marciapiede di via Libero Andreotti per capire che sui 30 chilometri orari non viaggia nessuno.

Stessa storia nelle artiere che sezionano il parco della Cascine. Complice il poco traffico agostano, le auto sul viale Dell’Aeronautica filano via ad alta velocità. E quando proviamo a immetterci nella carreggiata mantenendo una velocità di crociera di 30 chilometri (come la legge vuole), si crea rapidamente una fila di auto alle nostre spalle, mentre una pioggia di clacson ci assale e la luce degli abbaglianti risplende a singhiozzo nello specchietto retrovisore.

La furia dura poco: al primo spazio disponibile, la carovana di auto ci sfreccia accanto lasciandosi dietro una scia di improperi e maledizioni. Per trovare chi in città tiene fede ai limiti scritti sui cartelli e sull’asfalto, dobbiamo aspettare una targa straniera.

C’è anche, però, chi vede di buon occhio le nuove misure attuate dal Comune di Firenze: "Mi sento più sicuro quando vengo a fare la spesa con mia figlia piccola", chiosa Niccolò, che vive a Gavinana e passa spesso in via Erbosa, dove il limite è per l’appunto 30 chilometri orari. "È un deterrente che funziona sugli automobilisti – continua l’uomo –, e questo è un bene, in quanto qui girano anche molti camioncini e furgoni".

Dati alla mano, le possibilità di un pedone di sopravvivere a un impatto con un’auto che procede a 30 kmh salgono al 9095%. Senza contare che uno studio di Confcommercio ha evidenziato che per fare 500 metri all’interno di una zona 30 kmh si impiegano solo 5,10 secondi in più rispetto allo stesso percorso con il limite di 50 kmh.