Gli auguri del vescovo

Il vescovo Stefano Manetti ha inviato gli auguri alla Diocesi di Fiesole, invitando i fedeli a rinnovare il “sì“ di battezzati in occasione della Santa Pasqua, la prima che celebrerà nella Cattedrale di San Romolo. Il messaggio è affidato alle pagine del periodico Toscana Oggi. Manetti è arrivato a Fiesole nove mesi fa. L’inizio del suo ministero ha coinciso con l’esperienza del cammino sinodale e dell’esercizio dell’ascolto. "Anche io mi sono messo in ascolto della Chiesa che mi è stata affidata, per accoglierla in me ed amarla. Sto infatti – scrive Manetti – scoprendo giorno per giorno le sue fattezze, la bellezza della sua fede, attiva e concreta, la particolare sensibilità per le cose dello spirito, la carità operosa, come anche le criticità su cui bisogna lavorare per continuare a crescere".

La lettera prosegue sottolineando la Resurrezione di Gesù come evento fondamentale della vita dei fedeli. "E sulla base di questo momento centrale della vita cristiana - evidenzia il vescovo - desidero formulare i miei auguri a tutti voi: che il vostro “sì“ al Signore e alla Chiesa vi faccia partecipi di tutta la ricchezza che esso porta in sé".

D.G.