Gli artisti fiesolani al museo dell’Uva

Trasferta a Impruneta per gli artisti di Fiesole, qui protagonisti per un mese intero con un doppio appuntamento. La location è la sala in piazza Buondelmonti che oltre a ospitare i cimeli della tradizione imprunetina, accoglie anche eventi pubblici e culturali. Si parte lunedì con "Passaggi d’arte" e il vernissage alle ore 17. L’accompagnamento musicale è affidato al pianoforte del maestro Massimiliano Elidori. Protagonisti della prima parte dell’evento culturale sono Mariarita Casarosa, Alessandro Ciappi, Roberto Coccoloni, Rino Di Terlizzi, Simonetta Fontani, Valerio Mirannalti, Barbara Piovesan, Diana Polo e Puccio Pucci. Le loro opere saranno in mostra fino al 15 maggio. Cambio di artisti nella seconda metà del mese: Fiamma Antoni Ciotti, Francesco Beccastrini, Elisabetta Cialli, Giusi Gramigni, Massimo Novelli, Susanna Pellegrini e ancora Roberto Coccoloni, Diana Polo e Puccio Pucci saranno in mostra dal 16 al 30 maggio. Il finissage sarà il 28 maggio alle 17. La mostra è organizzata dall’associazione Artisti Fiesolani.