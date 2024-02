Gli anti Pd accendono i motori. Del Re propone trenta tavoli. Montanari presenta ’11 Agosto’

Cecilia Del Re riprende con un grande evento il percorso di ascolto e confronto con la città. L’ex assessora all’Urbanistica e candidata a sindaca di Firenze democratica, ha messo in programma per il prossimo 25 febbraio una mattinata al Tuscany hall per parlare di innovazione e visione per la città. Con “A Firenze Si Può“, Del Re chiama a raccolta i suoi simpatizzanti con un’iniziativa articolata in 30 tavoli tematici suddivisi per tre macro aree: qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente. A moderarli alcuni professionisti dei percorsi di partecipazione.

Gli spunti confluiranno in un manifesto, come spiega la leader di Fd in un comunicato. Si tratta di un passo ulteriore rispetto alla manifestazione del 15 novembre dell’anno scorso, quando proprio al Tuscany hall radunò quasi 1.500 sostenitori per invocare le primarie del centrosinistra. "Firenze Democratica è nata chiedendo partecipazione e ora è pronta a crescere anche attraverso il contributo dei cittadini desiderosi di cambiare le cose e di far accadere ciò che tante volte sembra impossibile fare - dichiara l’ex assessora - ecco perché abbiamo deciso di inserire un megafono nel logo dell’evento, simbolicamente in mano ai fiorentini e alle fiorentine per costruire insieme a loro una proposta politica coerente ed efficace".

Una proposta, aggiunge, "che parte da un assunto fondamentale: a Firenze abbiamo bisogno di restituire centralità alle politiche pubbliche, le uniche in grado di regolare le disparità e garantire a tutti la possibilità di vedere accrescere la qualità della propria vita, del proprio lavoro e dell’ambiente urbano nel quale abita ogni giorno. Tre sfide urbane trasversali che dobbiamo affrontare per mettere al centro il cittadino e governare i processi di trasformazione globale, senza subirli passivamente".

Intanto, oggi è il giorno di Tomaso Montanari e del movimento “11 Agosto“: alle 16.30, al teatro Puccini, lo storico dell’arte presenterà ufficialmente l’associazione che ha l’biettivo di creare "per una Firenze più solidale, più giusta e più attenta". E non è escluso (annzi è quasi certo) che all’atteso appuntamento partecipi anche Del Re che da settimane ha intavolato con il rettore una interlocuzione che potrebbe portare i due a un apparentamento per le elezioni di giugno.

Movimento 5 Stelle e + Europa (quest’ultima fa parte della coalizione di centrosinistra che sostiene la Funaro) potrebbero inviare dei delegati per capire se ci sia modo di creare un rassemblement per riunire tutte le forze alternative alla destra.

A.P.