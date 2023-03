Gli Angeli del Bello in azione a Pontignale

Dopo le criticità emerse due settimane fa a Pontignale per l’abbandono di rifiuti, gli Angeli del Bello del Quartiere 4 sono andati a pulire il giardino di via Stilicone e le aiuole nelle aree parcheggio limitrofe. "Eravamo sette volontari, ma il lavoro che c’è da fare in questa zona come in altre è tanto – spiega Dante Lorenzini, coordinatore degli Angeli del Bello del Quartiere 4 – Il nostro gruppo pulisce le aree verdi del quartiere con operazioni di micropulizia. Non abbiamo la strumentazione per occuparci dei rifiuti ingombranti, per i quali facciamo segnalazione ad Alia". I volontari hanno raccolto rifiuti di ogni sorta, da cartacce e bottiglie fino a pezzi di metallo e persino una batteria. La sporcizia era così tanta che a metà pomeriggio uno dei volontari è andato a recuperare nuovi sacchi. "Ringrazio gli Angeli – dice Pasquale Giangrasso, che aveva fatto appello su La Nazione – Rimangono altri punti molto critici, come la scarpata lungo la superstrada e l’area sotto il viadotto, ma lì il gruppo di volontari non può operare". Per diventare volontario, info su www.angelidelbello.org.

Carlo Casini