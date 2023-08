Gli anarchici sfilano contro lo sgombero E alla fine ’occupano’ Santo Spirito

Un corteo di militanti anarchici e simpatizzanti, composto da un centinaio di persone, ieri è partito alle 19.45 dai giardini di via Mariti, per una manifestazione di protesta contro lo sgombero, avvenuto nei giorni scorsi, dell’edificio di via Ponte di Mezzo. Il corteo, dopo aver sfilato per le vie del quartiere, si è diretto verso via Ponte alle Mosse, viale Fratelli Rosselli per poi terminare in Oltrarno. Il gruppo ha appeso gli striscioni sulle porte della basilica di Santo Spirito, facendo saltare il concerto programmato sul sagrato. Durante la manifestazione si sono registrati blocchi al traffico soprattutto tra la Leopolda e piazza Gaddi. Gli anarchici, nella loro lunga marcia, hanno scandito cori contro le forze dell’ordine e i giornalisti ma anche per chiedere "basta sgomberi". Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta "Firenze non si vende ma si vive, si lotta, si difende. Basta sgomberi, Corsica resiste - 10, 100, 1.000, 10.000 occupazioni".

Sagrato occupato a parte, nessun problema di ordine pubblico e nessun incidente si è registrato nella lunga marcia che aveva l’obiettivo di denunciare quanto accaduto mercoledì scorso, anche grazie alla presenza di decine di agenti del Reparto Mobile della polizia in tenuta anti sommossa. Per giustificare l’azione di ieri, gli anarchici hanno distribuito un volantino in cui si spiegava che l’occupazione di Corsica 81 nasce con l’intenzione di rispoindere a due bisogni primari: alla difficoltà che giovani studenti e precari riscontrano nel reperire una casa in affitto a prezzi accessibili e "per una questione sociale e di socialità. Il secondo sgombero in due anni è un attacco a tutto questo – viene spiegato nel comunicato – E’ un tentativo di netto di far cessare ogni forma di organizzazione pratica a Firenze che tenti di costruire spazi di autonomia esterni ai meccanismi della speculazione e del mercato. Non sono solo gli sgomberi dei centri sociali a essersi susseguiti negli ultimi anni ma anche quello di piazze del centro storico dove si riusciva a coltivare ancora la socialità". Per gli anarchici Corsica 81 è stata casa per alcuni, "posto per organizzare la lotta per le proprie necessità e per i propri diritti. ma anche spazio aperto di cultura e ricreazione".

Per protestare contro lo sgombero del centro sociale di via Ponte di Mezzo, due anarchici erano saliti sul tetto dell’edificio.

P.M.