Gli amici dell’esame di maturità della sezione C del Genovesi si ritrovano dopo cinquantun’anni

Tanta emozione per una riunione di amici che cinquant’anni or sono fecero l’esame di maturità. Sono i compagni di classe dell’istituto A. Genovesi di Firenze sezione C, anno scolastico della maturità 1971-1972, ritovatisi dopo 51 anni. I partecipanti da sinistra a destra in piedi: Gatti, Francini, Spagnuolo, Salti, Bonaiuti, Masini, Borghini, Mugnai, Portolani, Bini, Carcasci, Parigi, Panerai, Moretti, Mattioli ed in basso seduti Santolini, Innocenti, Campucci, Failli, Zuffanelli. Tanti ricordi, tanti sorrisi e tanti abbracci per tutti.