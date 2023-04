Gli Amici della Musica per Michele

Ultimo weekend per la stagione concertistica degli Amici della Musica di Firenze, che oggi alle 16 vede l’attesa esibizione alla Pergola di un contralto dalla popolarità internazionale come Sara Mingardo che, assieme al quintetto formato da Grazia Rimondi e Federico Parravicini ai violini, Silvio Di Rocco alla viola, Luigi Piovano al violoncello e Olaf John Laneri al pianoforte, dedicheranno un intenso a Michele Manzotti, il critico musicale e giornalista de La Nazione, prematuramente scomparso un anno fa. In programma 2 Gesänge op. 91 e il Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore op. 60 di Johannes Brahms e Quartettsatz in la minore e 3 Rückert-Lieder di Gustav Mahler. Domani alle 21 è invece in cartellone al Saloncino della Pergola l’ultimo appuntamento con "Ritratti", il ciclo che gli Amici hanno dedicato alla musica contemporanea, chiedendo ai compositori di impaginare un concerto cameristico partendo dalla scelta di una o più loro opere da mettere in dialogo con grandi autori e lavori del passato nei quali abbiano trovato ispirazione. Protagonista del concerto di domani sarà il compositore leccese, classe 1953, Ivan Fedele, che sarà affiancato sul palco dal Syntax Ensemble. In programma brani di Ravel, dello stesso Fedele e di Schönberg.

Giovanni Ballerini