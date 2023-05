Gli Alpini presentano il Libro verde della solidarietà

L’associazione nazionale Alpini sezione di Firenze vanta 131 volontari effettivi e svolge attività storica, culturale, ricreativa e artistica sul territorio e presso la propria sede sociale in via Jacopo da Diacceto. A livello nazionale è stato realizzato e presentato il Libro Verde della solidarietà edizione 2022, con Firenze in evidenza per aver svolto turni di servizio per un totale di 1580 giornate del volontario pari a circa 9500 ore. Da ricordare i servizi specifici per emergenza alluvione, assistenza sanitaria, accoglienza popolazione, trasporto profughi e consegna pasti, interventi per maltempo e tante altre iniziative.

Tra le finalità l’impegno di trasmettere ai giovani i grandi valori dell’Associazione Alpini attraverso la condivisione. Prossimo appuntamento la 94ª Adunata Nazionale Alpini a Udine, dal 11-14 maggio 2023. "Gli alpini - afferma il presidente nazionale, Sebastiano Favero - sono uomini del fare ed operano da decenni in ogni campo, ovunque si manifesti una necessità o ci sia bisogno di solidarietà. E lo fanno nel più puro spirito del Terzo Settore, pur mantenendo orgogliosamente la loro natura di Associazione d’arma, sempre con decisione, gentilezza e professionalità unite all’inconfondibile penna sul cappello".