"Gli alloggi sono vicini torneranno dove sono ora"

I lavori previsti agli alloggi popolari di via Accademia del Cimento, sottolinea l’assessora alla Casa Benedetta Albanese sono "un’importante riqualificazione sia in termini di efficientamento energetico che di sicurezza sismica, da 14,6 milioni di euro possibili grazie ai fondi complementari del Pnrr distribuiti dalla Regione e miglioreranno la qualità della vita di chi ci vive. Purtroppo non è possibile effettuarli rimanendo all’interno degli alloggi".

"Non solo i costi di trasferimento ed eventuale stoccaggio saranno totalmente a carico dell’amministrazione comunale, ma gli uffici si stanno anche muovendo per intercettare tutte le realtà di aiuto alle persone anziane per creare minor disagio possibile – rassicura l’assessora sui timori manifestati dai residenti – Gli alloggi sono limitrofi, la mobilità è temporanea e, terminati i lavori, ciascuno potrà rientrare nella stessa identica casa, nessuno rischia che sia assegnata a un altro nucleo: è un loro diritto, poiché si tratta di una mobilità d’ufficio per lavori".

Tuttavia Albanese rigetta ogni accusa di poca trasparenza: "Sono stati fatti vari incontri, la prima ad aprile scorso. La porta dell’assessorato è sempre stata aperta. La riunione di venerdì aveva una natura tecnica, non politica, era un’assemblea di condominio, cui era corretto rispondessero i tecnici e non la politica. Inoltre non possiamo analizzare in maniera assembleare le questioni dei singoli nuclei. Ci sono poi ragioni di privacy: il colloquio individuale è a garanzia dei nuclei familiari, che potranno esprimere singolarmente le proprie esigenze e fragilità, così che potranno essere affrontate in un contesto dedicato e personalizzato e che l’ufficio si farà carico di risolvere".

C.C.