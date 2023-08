Gli agenti sotto processo Braccio di ferro sull’accusa di tortura La procura fa ricorso

di Stefano Brogioni

FIRENZE

"Le minacce, le violenze e, comunque, tutte le condotte", addebitate a nove agenti della polizia penitenziaria di Sollicciano nei confronti di alcuni detenuti, "anche per le loro conseguenze, hanno comportato, senza alcun dubbio, un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona offesa, anche interpretato alla stregua dei principi di diritto elaborati dalla Corte Edu".

Così, il sostituto procuratore Christine Von Borries torna a chiedere la condanna per il delitto di tortura (non riconosciuto dal giudice di primo grado), nei confronti degli imputati che, al divampare dell’inchiesta, vennero anche interdetti dal ruolo.

Nella sentenza emessa lo scorso 16 dicembre, in abbreviato, alcuni di loro sono stati infatti riconosciuti colpevoli, ma “solo“ per il reato di lesioni, che ha affievolito notevolmente le pene. Tenendo conto dello sconto previsto dal rito, scelto dagli assistiti dell’avvocato Filippo Cei, sono state inflitte condanne da due a tre anni e mezzo.

Comunque aldisotto di quanto richiesto dal pubblico ministero. Che ora, dopo aver letto le motivazioni scritte dal giudice Silvia Romeo (rese note nelle scorse settimane), torna all’attacco per ottenere la qualificazione del reato più pesante.

Mettendo in luce, nel ricorso alla corte d’appello, alcuni aspetti che, secondo l’accusa non sono stati adeguatamente pesati.

Come il fatto che uno dei detenuti che sarebbe stato oggetto delle torture oggetto di contestazione, "in seguito allo shock dovuto alle minacce gravi, alle violenze, M.B. si è fatto la pipì addosso".

"La sentenza - argomenta la pm -, da un lato dà per scontato che la persona offesa si fece la pipì addosso affermando che M.B. venne lasciato con i propri vestiti sporchi di urina e fatto rimanere nudo davanti agli imputati per circa 23 minuti. Nulla si dice invece nella sentenza, così completamente omettendo di motivare sul punto, circa il rapporto causale esistente tra le minacce e violenze di cui sopra e il conseguente shock subito dalla persona offesa, che fu tale da fargli addirittura fare la pipì addosso".

"Se questo nesso di causalità fosse stato correttamente evidenziato dal Giudice - sostiene ancora la procura -, lo stesso avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Tanto, infatti, sarebbe di per sé sufficiente ad integrare la modalità della condotta di cui in parola".

Invece, nelle motivazioni della sentenza, il giudice esclude che i pestaggi fossero casi di tortura mancando, si legge, l’"agire con crudeltà" e il voler infliggere alle vittime "sofferenze aggiuntive e esuberanti rispetto al necessario per provocare conseguenze fisiche e consentire agli imputati di trarne sadica soddisfazione". Invece, scrive il giudice, "le due aggressioni hanno costituito due distinti episodi fini a sé stessi in cui gli imputati hanno ricercato di attentare alla integrità fisica secondo un percorso di ‘normalità causale’ di condotte lesive". Inoltre nel caso specifico dell’aggressione al detenuto marocchino non ci fu "trattamento inumano e degradante". Neanche l’umiliazione dei vestiti bagnati di urina, perché tale condizione si era "protratta per un tempo ristretto e con modalità assai meno gravose di quanto percepito".