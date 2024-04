"Gli abusivi compromettono l’immagine della città"

La direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, che da anni si batte contro il bagarinaggio dei biglietti dei musei, ieri ha espresso soddisfazione per l’operazione della Guardia di Finanza.

Direttrice, a Firenze sono tornati i bagarini o non sono mai andati via?

"Non sono mai andati via, sono sempre stati davanti ai musei. Sono felice per il colpo messo a segno dalle Fiamme Gialle. E’ un successo, perché il degrado che c’è quotidianamente davanti all’Accademia non mi è mai andato giù".

Possiamo dire che la lotta ai “saltacoda“ è stato sempre tra le sue priorità.

"E’ vero. Qualche anno fa, esasperata dalla situazione, realizzai anche un ventaglio che distribuii alle migliaia di turisti in attesa di entrare nel museo per informarli sulle eventuali truffe in cui sarebbero potuti incorrere. Questa gente vende biglietti anche ai minorenni, che in verità hanno il diritto di entrare a titolo gratuito nel museo. E quindi si ravvisa anche un reato penale".

Direttrice Hollberg, dopo l’operazione della Finanza, suppongo lei chieda un’attenzione maggiore rispetto a ciò che accade all’esterno dei musei.

"Assolutamente sì. Spero che operazioni del genere vengano ripetute perché a rimetterci è l’immagine della città. Dal canto mio, darò sempre sostegno a operazioni che possano debellare questo fenomeno criminale".

Qual è il suo appello alle istituzioni cittadine e alle forze dell’ordine affinché i bagarini vengano allontanati?

"Fin dal primo giorno noi ci siamo impegnati per cercare di risolvere questo annoso problema, come anche quello dei venditori abusivi. Io spero che questo tipo di operazioni si ripetano quotidianamente, fino a quando i saltacoda non avranno capito che per loro a Firenze non c’è spazio. Per questo chiedo un aiuto alla municipale, a tutte le forze dell’ordine e anche a quelle associazioni, come i carabinieri in pensione, di darci una mano. Ho chiesto anche un tavolo tecnico per discutere della situazione".

La vera rivoluzione, per la Galleria del David, però scatterà dal 6 maggio.

"Già, da quella data sarà possibile stampare il biglietto d’ingresso direttamente a casa. Sono certa che in questo modo ci sarà anche più ordine e meno truffe. L’Accademia è visitata da 2 milioni di persone, non possiamo permetterci di fare brutte figure. Quindi, ancora grazie alla Guardia di Finanza".

A.P.