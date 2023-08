Gli abitanti: "Salvate il nostro crocifisso"

Dopo le richieste dei cittadini della frazione, e grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il crocifisso della piccola chiesetta di Paterno, edificio ormai parzialmente in rovina, troverà una nuova collocazione all’interno della chiesa di Vaglia. La rimozione ieri mattina (foto). Spiega il parroco di Vaglia, don Matteo Perini: "L’idea del recupero del crocifisso di Paterno nasce dalla gente della frazione, dall’affetto che hanno per il loro borgo, la loro chiesa, la loro storia. E’ stato un desiderio della popolazione: persone di varie generazioni, anche giovani, mi hanno contattato e hanno chiesto per mettere al sicuro il crocifisso".

Ne è nata una operazione che ha coinvolto l’Istituto di sostentamento del clero, proprietario dell’immobile, e l’ufficio beni culturali ed ecclesiastici dell’arcidiocesi di Firenze che ha dato il nulla osta allo spostamento. La chiesetta di Paterno e la sua canonica, di proprietà dell’Istituto di sostentamento del clero, in passato è stata messa in vendita, senza successo. E nel frattempo è stata più volte vandalizzata, tanto che il Comune è intervenuto per mettere al sicuro alcuni arredi. E con il tetto della canonica già parzialmente crollato, si temeva per quel crocifisso agganciato al tetto della chiesa.

Nicola Di Renzone