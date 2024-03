Gkn, slitta l’incontro al ministero: "Ennesima provocazione"

Niente incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per prendere in esame la situazione della Qf, ex Gkn. Incontro che era stato fissato per oggi e che sarebbe saltato per l’impossibilità dell’azienda a essere presente. L’appuntamento nella capitale era stato una conseguenza della richiesta di Regione, Città metropolitana di Firenze e Comune di Campi: lo scorso 2 marzo, infatti, la proprietà avrebbe dovuto presentare il piano sociale, previsto dalla legge contro le delocalizzazioni. Invece ha scelto di comunicare ai dipendenti rimasti la possibilità di uscire dall’azienda tramite incentivi all’esodo. All’appello congiunto delle istituzioni il ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto avevano dato, finalmente, la loro disponibilità a incontrarsi. Fino a ieri quando, con un post su Facebook, il Collettivo di fabbrica ha annunciato il rinvio del tavolo. Di fatto dando la responsabilità di ciò al Ministero stesso quando invece, come già detto in precedenza, sarebbe stata l’azienda a tirarsi indietro. La reazione di Fiom Cgil non si è fatta attendere ed è arrivata per ‘voce’ di Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom-Cgil, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze. Una reazione ‘stizzita’ nei confronti di Qf: "Lo spostamento dell’incontro è l’ultima di una serie di provocazioni messe in campo per evitare il confronto, finalizzato a trovare soluzioni alla reindustrializzazione del sito e prospettive per i lavoratori, che sono tra l’altro senza cassa integrazione e senza retribuzione dal 1 gennaio 2024". Sindacati che poi attaccano il liquidatore di Qf e la "sua dichiarazione di non essere stato correttamente informato e convocato per l’incontro: è chiaramente una strumentalizzazione, dal momento che l’azienda, invece, era stata tempestivamente e correttamente informata". Già fissata comunque una nuova data per un incontro a Roma al Ministero, il prossimo 26 marzo.

Pier Francesco Nesti