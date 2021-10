Firenze, 7 ottobre 2021 - Spiraglio per i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Nel corso della riunione di oggi pomeriggio al ministero dello Sviluppo a Roma, la proprietà apre alla possibilità di un percorso condiviso con le istituzioni, senza minacciare l'avvio di una nuova procedura di licenziamento collettivo.

Ma la vera novità, a quel che si apprende, è che nessuna chiusura pregiudiziale emergerebbe da parte dell'azienda sulla richiesta del governo e dei sindacati di ritirare la procedura di messa in liquidazione, in favore invece della nomina di un advisor, scelta che il ministero propone di demandare a Invitalia. Il dicastero è pronto a mettere a disposizione tutti gli strumenti utili, fra cui il fondo di salvaguardia tramite Invitalia. Quanto alla protezione del perimetro occupazionale alcuni incontri tecnici chiariranno il possibile accesso agli ammortizzatori sociali.

"Nell'ambito della negoziazione e identificazione di questo percorso" per lo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, "l'azienda ha assicurato che non ha interesse ad attivare la procedura di licenziamento, ma chiaramente di ottemperare come deve a quello che è stato richiesto dal tribunale". Lo ha affermato Alessandra Todde, viceministra per lo Sviluppo economico, parlando al termine del tavolo di oggi al Mise. "La procedura di licenziamento non è all'ordine del giorno, stiamo avviando un percorso", ha dichiarato.

"Registro un'apertura di un confronto che è una discontinuità rispetto al passato", ha sottolineato Todde, spiegando che "questo percorso prevede da parte dell'azienda la disponibilità alla nomina di un advisor primario, che noi affiancheremo con il sostegno degli strumenti del Mise, quindi anche con il supporto di Invitalia, e l'eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali all'interno di questo tipo di percorso", che "dovrà essere affiancato da ciò che ha affermato l'azienda, cioè non avere la procedura di licenziamento incombente all'interno di questo tipo di percorso".

A Gkn, ha aggiunto la viceministra, "abbiamo chiesto di valutare, nell'ambito del percorso, il ritiro della procedura di liquidazione, e l'azienda ha dichiarato che non è un tema ostativo per loro, quindi vedremo quelle che saranno le necessità del percorso che identificheremo". Il tavolo tecnico sarà riconvocato, secondo Todde, "se non la prossima settimana in quella successiva: dipenderà dalla disponibilità delle parti, e verrà tenuto conto della tempestività necessaria".

Giani: “Sono contento, si è aperto uno spiraglio concreto per la trattativa"

Il presidente Eugenio Giani ha partecipato questo pomeriggio alla riunione indetta presso il Mise per la vertenza Gkn. “Sono contento, si è aperto uno spiraglio concreto per la trattativa – ha dichiarato - non si attiva la procedura di licenziamento; c’è un affievolimento delle procedure per la liquidazione; ci sarà un advisor su commissione dell’azienda che sarà affiancato da Invitalia; c’è l’apertura di un confronto su basi oggettive. E’ un successo del fronte compatto che si è creato in questi mesi tra istituzioni e parti sociali e che, grazie alla regia del Mise, esce dalla logica del muro contro muro e pone le basi per una concertazione”.

Il commento della Uilm

“Primo passo per iniziare una trattativa seria". “Nell'incontro di oggi è emerso che il Ministero dello Sviluppo economico si farà garante di un percorso d'incontri in sede istituzionale, in cui l'azienda s'impegna a favorire la continuità produttiva ed occupazionale del sito di campi Bisenzio pur purtroppo ribadendo la sua volontà di andarsene”. Lo dichiarano Vincenzo Renda, coordinatore della Uilm Toscana, e Davide Materazzi, segretario della Uilm Firenze-Arezzo. “La Uilm ritiene - aggiungono Renda e Materazzi - quello avvenuto oggi un primo passo per iniziare una trattativa seria per la salvaguardia dei posti di lavoro. Il Governo, per evitare delocalizzazioni selvagge, oltre al decreto in fase di discussione dovrà costruire quelle condizioni di alleggerimento del Cuneo fiscale ed abbattimento dei costi energetici per rendere più appetibile investire nel nostro paese. Inoltre chiediamo una politica di settore per l’automotive che aiuti a superare questa difficilissima fase di trasformazione”.