Campi Bisenzio (Firenze), 24 luglio 2021 - Di buon mattino una folla di manifestanti si è radunata davanti alla Gkn di Campi Bisenzio nel giorno della manifestazione nazionale ’Insorgiamo con i lavoratori Gkn’, una protesta nata dai lavoratori dello stabilimento di viale Fratelli Cervi di Campi Bisenzio che dallo scorso 9 luglio sono in presidio permanente perché la proprietà - il fondo inglese Melrose - ha deciso di chiudere la fabbrica e mandare tutti a casa (422 dipendenti che diventano circa 500 se si tiene conto dei lavoratori delle ditte in appalto interne). Ma quella di oggi è una manifestazione-simbolo per l'intero settore automotive, che rischia un vero e proprio tsunami occupazionale, e per il mondo del lavoro tutto, che guarda con estrema preoccupazione alla fine del blocco dei licenziamenti. E col passare delle ore il gruppo è diventato un mare di migliaia di persone.

Bandiere, striscioni, fumogeni (soprattutto), cori: tutto secondo protocollo. E la gente ha risposto all'appello da tutta Italia: dalla Toscana (c'è lo striscione dell'aeroporto di Pisa, quello dei lavoratori Piaggio e Sammontana) , ci sono tre lavoratrici della Electrolux di Forlì, un giovane lavoratore della Pirelli è arrivato da Milano, pullman sono attesi da Melfi e Pomigliano d'Arco. Presenti anche alcuni esponenti politici: il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, il vicesindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, la senatrice Alessia Petraglia. E ovviamente la segretaria nazionale Fiom, Francesca Re David. Ma quello che colpisce di più è la risposta della gente comune, come le mamme con i passeggini.

"In piazza per tutti i lavoratori a rischio licenziamento" tuona Dario Salvetti, delegato Rsu di Gkn. E aggiunge: "Dal governo finora solo promesse, vedremo gli atti concreti: non saremo disposti ad una lenta agonia".

La manifestazione è organizzata per presidi statici successivi. Il ritrovo alle 9,30 davanti alla fabbrica, poi lungo viale Fratelli Cervi (in direzione Prato) fino a via di Pantano, nei pressi del Lago Paradiso, per il primo presidio con tanto di interventi (in ogni occasione parleranno solo i lavoratori Gkn e di altre aziende).

Quindi la Mezzana-Perfetti Ricasoli (con interruzione momentanea del traffico), altra sosta e altro comizio, poi via San Quirico e tappa finale davanti alla fabbrica per gli interventi conclusivi.

Presente la Protezione civile di Campi Bisenzio (Misericordia, Pubblica Assistenza, Fratellanza Popolare e Vab) con quattro postazioni per distribuire acqua vista la giornata molto calda. Posizionate anche due ambulanze nella vicinanze della fabbrica.

Presente anche un gazebo del Coordinamento delle Misericordie fiorentine per illustrare l’iniziativa per aiutare i lavoratori Gkn nell’acquisto di libri di testo e materiale scolastico per i figli.

Dalle 9 alle 14 viale Fratelli Cervi off-limits al traffico e anche il Comune di Prato ha previsto un’ordinanza che prevede la chiusura del Ponte Lama (negli stessi orari). E’ previsto, infine, un gran dispiegamento delle forze dell’ordine a partire dalla polizia municipale di Campi che sarà ‘aiutata’ dai colleghi di Calenzano, Signa, Scandicci, Firenze e Prato.



Varie le attestazioni di solidarietà a livello nazionale: tra queste Zerocalcare ha realizzato una vignetta per gli operai licenziati.