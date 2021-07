Firenze, 16 luglio 2021 - "Come azienda siamo soddisfatti, abbiamo saputo conciliare più esigenze". Diceva così durante gli auguri di Natale in video l'ad della Gkn Andrea Ghezzi. Era il Natale del 2020 e l'azienda si è rivolta ai dipendenti per un saluto. Spiegando come, nonostante un anno difficile, tutto fosse andato per il meglio: la tutela della salute "e la sostenibilità aziendale", afferma il dirigente. Parole che adesso mettono i brividi agli operai, pensando a cosa è successo soltanto sei mesi dopo, con il licenziamento via email di 422 persone e la decisione del fondo di investimento che gestisce il marchio di chiudere l'insediamente industriale di Campi Bisenzio.

