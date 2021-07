Campi Bisenzio (Firenze), 10 luglio 2021 - Una notte di rabbia a presidio della fabbrica. Dopo le 422 lettere di licenziamento che di fatto chiudono l'azienda, gli operai della Gkn di Campi Bisenzio continuano nella loro protesta. Affiancati dalla politica, anche ad alti livelli. Le lettere sono arrivate venerdì 9 luglio in una giornata pesantissima per il tessuto economico toscano.

Cosa produce la Gkn: la storia dell'azienda

Uno schiaffo alla Toscana post pandemia

Le parole del ministro

«Ho sentito il sindaco di Campi Bisenzio e i miei uffici hanno contattato i sindacati, il Mise si sta muovendo per verificare le condizioni in cui è avvenuto l'episodio, ma si tratta di modalità che non possono essere accettate e su cui bisogna trovare tutti gli elementi per scongiurarle». Lo ha detto il ministro del Lavoro commentando il licenziamento. «Non ho mai nascosto le mie preoccupazioni davanti allo sblocco dei licenziamenti questa mi sembra però una questione che ha delle caratteristiche specifiche. Ci troviamo di fronte a un caso particolare».

Cosa c'è scritto nella lettera

Nella lettera di licenziamento a tutti i 422 dipendenti dello stabilimento di Firenze, Gkn indica «una continua decrescita dei prezzi di circa il 3% ogni anno», decrescita che provoca in Italia un «totale disequilibrio tra costo di produzione e valore di vendita». Anche con questo quadro la Gkn motiva i licenziamenti che porteranno alla chiusura della fabbrica di semiassi a Campi Bisenzio (Firenze). L'azienda spiega inoltre che le forte pressione sui prezzi dei nuovi prodotti si traduce nella necessità di «operare riduzioni fino a circa il 10% da una generazione di prodotto all'altra».

"Toscana adotti misure straordinarie"

La Regione Toscana ora deve adottare misure straordinarie per sostenere gli operai della Gkn. Lo dice il capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale Stefano Scaramelli insieme alla coordinatrice Alice Rossetti. «Il Consiglio regionale della Toscana deve essere presente e disponibile ad adottare misure straordinarie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Gkn. La Toscana deve essere frontiera di rispetto e di tutela del lavoro, pronta anche ad accompagnare l'impresa con strumenti straordinari».

Bonafé: "Atto inaudito"

«Stamattina sono stata alla Gkn di Campi Bisenzio insieme a tutto il Partito Democratico della Toscana e al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi per esprimere la nostra vicinanza ai lavoratori e per condannare il comportamento grave e inaudito della multinazionale». Così, in un post fb, Simona Bonafè, segretaria regionale del Pd ed europarlamentare, dopo l'annuncio di 422 licenziamenti alla fabbrica di componentistica automotive Gkn. (

Salvini: "Le multinazionali abbiano una coscienza"

«Rivedere le scelte fatte sul blocco dei licenziamenti selettivo? Penso che prima di tutto anche le multinazionali debbano avere una coscienza». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Tirrenia (Pisa) per la raccolta delle firme a sostegno della campagna referendaria sulla giustizia. Salvini ne ha parlato riguardo alla vertenza Gkn. «Alcuni settori - ha spiegato Salvini - hanno problemi contrari. Più tardi sarò a Piombino (Livorno) dove seguo la vertenza su acciaio. Siamo a luglio, dopo il Covid, dopo paura morte e chiusura, e una multinazionale entra di soppiatto nelle case di operaie e operai con una pec. Prima di tutto serve rispetto. Ho già parlato con il ministro dello Sviluppo economico che ha già 100 tavoli di crisi da seguire, ma che comunque si interesserà anche di questa, e conto che anche la Regione Toscana faccia del suo, perché in queste vicende le Regioni hanno un ruolo fondamentale».

Di Giorgi: "Metodo barbaro, la Toscana non è il far west"

"Non possiamo accettare quello che sta accadendo alla GKN Campi Bisenzio, alle porte di Firenze: 422 lavoratori licenziati da un momento all'altro con una semplice mail sul telefonino. Un metodo barbaro che troppe volte purtroppo abbiamo gia' visto messo in atto da proprieta' prive di scrupoli nel recente passato. La Toscana non è il far west, i lavoratori innanzitutto si rispettano! Chiediamo quindi alla proprieta' di sedersi ad un tavolo con le istituzioni per trovare le forme e le modalita' che permettano il mantenimento dell'attivita' produttiva in un territorio fertile e denso di professionalità. Ai lavoratori ed alle loro famiglie la mia solidarieta' e vicinanza. Ma soprattutto l'impegno, come parlamentare, affinche' quanto prima si attivino canali di confronto per una discussione serena. Di certo una cosa del genere non puo' essere tollerata, anche perche', soprattutto in un momento cosi' difficile, rappresenterebbe un pericolosissimo precedente". Lo dice in una nota la deputata democratica Rosa Di Giorgi.