Firenze, 12 luglio 2021 – I lavoratori di Gkn sono entrati in fabbrica per il loro turno, ma la tensione è alta e si attende quanto prima un segnale dall'azienda, che, via email, ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Gkn e il licenziamento di tutti e 422 i dipendenti.

Intanto, continuano ad arrivare gli attestati di vicinanza e di solidarietà dal mondo politico, delle istituzioni e della società civile. Anche i lettori de La Nazione possono far sentire la loro vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie scrivendo all’indirizzo lettere@lanazione.net.

