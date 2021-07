Maranello (Modena), 30 luglio 2021 - "Non può passare nel nostro Paese l'idea che multinazionali e imprese possano comportarsi in questo modo. Bisogna dotarsi di una legislazione che impedisca che queste cose possano ripetersi. Questa non è una battaglia territoriale e locale, questa giustamente è una battaglia nazionale che deve avere delle risposte sul piano legislativo, e quindi anche con l'intervento del governo". Parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Firenze a margine dell'assemblea generale di Cgil Toscana, a proposito della vertenza Gkn di Campi Bisenzio.

"Siamo in presenza di un atteggiamento inaccettabile della proprietà - sottolinea Landini - abbiamo visto addirittura il tentativo di mettere in discussione non solo il ruolo dei lavoratori e del sindacato, ma anche delle Istituzioni". Il primo passo "è ripristinare le condizioni che permettano di fare una discussione vera, a partire dal rispetto degli accordi", anche perché "stiamo parlando di imprese che non sono in crisi perché non hanno mercato o lavoro, il lavoro c'e', stiamo parlando di fondi multinazionali che stanno decidendo di delocalizzare le produzioni". In parallelo, suggerisce Landini, "penso sia utile che anche le associazioni imprenditoriali capiscano che se si vuole veramente difendere il sistema produttivo del nostro Paese c'e' bisogno di una legislazione che non permetta alle multinazionali di agire e di comportarsi in questo modo, ma di rispettare e di applicare le nostre leggi. A partire dal fatto che se ci sono delle leggi prima di licenziare si utilizzano altri ammortizzatori e si fanno altre discussioni".

© Riproduzione riservata